Milano 10:55
48.168 -0,02%
Nasdaq 14-apr
25.842 0,00%
Dow Jones 14-apr
48.536 +0,66%
Londra 10:55
10.612 +0,03%
Francoforte 10:55
24.097 +0,22%

Borsa: Frazionale rialzo per Hong Kong che porta a casa un mediocre +0,37%

L'Indice Hang Seng chiude la seduta a 25.967,3 punti

In breve, Finanza
Borsa: Frazionale rialzo per Hong Kong che porta a casa un mediocre +0,37%
Hong Kong riporta un guadagno dello 0,37%, terminando a 25.967,3 punti.
Condividi
```