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Eurozona: flessione controllata per l'EURO STOXX Retail
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15 aprile 2026 - 10.00
In lieve calo il
comparto vendite al dettaglio europeo
, che continua la giornata sotto la parità a 921,41 punti.
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