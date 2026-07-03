Milano 11:22
52.513 +0,16%
Nasdaq 2-lug
29.329 -1,61%
Dow Jones 2-lug
52.900 +1,14%
Londra 11:22
10.617 -0,34%
Francoforte 11:22
25.650 +0,27%

Eurozona: flessione controllata per l'EURO STOXX Retail

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: flessione controllata per l'EURO STOXX Retail
Cede alle vendite il comparto vendite al dettaglio europeo, che retrocede a 994,15 punti.
Condividi
```