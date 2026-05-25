Ferrari raggiunge il 9,50% del capitale sociale con il buyback

(Teleborsa) - Ferrari ha comunicato di aver di aver acquistato, nell'ambito del programma di buyback avviato il 10 aprile 2026 per un valore di 250 milioni di euro (seconda tranche del piano pluriennale da circa 3,5 miliardi entro il 2030), ulteriori 20.321 azioni ordinarie su Euronext Milan tra il 18 e il 20 maggio 2026 per un controvalore complessivo di 5.657.061,53 euro, a un prezzo medio di 278,3850 euro per azione.



Dall’inizio della seconda tranche al 22 maggio 2026, Ferrari ha investito 86.915.369,71 euro per 297.808 azioni acquistate su EXM e 11.499.218,14 USD per 34.850 azioni ordinarie acquistate sul NYSE.



Alla stessa data, la società deteneva 17.752.329 azioni proprie ordinarie, pari al 9,50% del capitale sociale. Non è ancora stata eseguita la cancellazione delle azioni proprie approvata dall’assemblea del 15 aprile 2026.



Dall'avvio del programma complessivo (5 gennaio 2026) al 22 maggio, Ferrari ha riacquistato in totale 1.218.103 azioni tra EXM e NYSE per un controvalore di 357.491.286,05 euro.



Sul listino milanese, intanto, il Cavallino rampante di Maranello allunga il passo rispetto alla seduta precedente, portandosi a 308 euro.













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