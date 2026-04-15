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/ Kering scivola in fondo al mercato di Parigi
Kering scivola in fondo al mercato di Parigi
Migliori e peggiori
,
In breve
15 aprile 2026 - 09.50
Ribasso scomposto per la
multinazionale del lusso
, che esibisce una perdita secca del 9,68% sui valori precedenti.
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