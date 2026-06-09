Parigi: scambi in positivo per Kering
(Teleborsa) - Balza in avanti la multinazionale del lusso, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,23%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del CAC40. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Kering rispetto all'indice di riferimento.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva del colosso del lusso. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Kering evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 256,6 Euro. Primo supporto a 250,5. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 246,4.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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