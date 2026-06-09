Parigi: scambi in positivo per Kering

(Teleborsa) - Balza in avanti la multinazionale del lusso , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,23%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del CAC40 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Kering rispetto all'indice di riferimento.





Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva del colosso del lusso . Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Kering evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 256,6 Euro. Primo supporto a 250,5. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 246,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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