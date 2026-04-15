Kering scivola in fondo al mercato di Parigi

(Teleborsa) - Ribasso per la multinazionale del lusso , che tratta in perdita del 9,68% sui valori precedenti.



La tendenza ad una settimana di Kering è più fiacca rispetto all'andamento del CAC40 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Allo stato attuale lo scenario di breve del colosso del lusso rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 262,7 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 247. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 278,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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