Madrid: nuovo spunto rialzista per Meliá Hotels International

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il proprietario e gestore spagnolo di hotel in tutto il mondo , che tratta in utile del 2,07% sui valori precedenti.



Il confronto del titolo con l' Ibex 35 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Meliá Hotels International rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Lo status tecnico di breve periodo di Meliá Hotels International mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 11,39 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 11,23. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 11,55.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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