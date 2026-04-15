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/ Madrid: scambi al rialzo per Meliá Hotels International
Madrid: scambi al rialzo per Meliá Hotels International
Migliori e peggiori
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Turismo
15 aprile 2026 - 09.50
Bene il
proprietario e gestore spagnolo di hotel in tutto il mondo
, con un rialzo del 2,07%.
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Melia Hotels International
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