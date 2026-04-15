Milano, amicizie e creatività: il progetto Momonì alla Design Week

(Teleborsa) - In occasione della Design Week e della 64esima edizione del Salone del Mobile, Momonì, Kimchi Pop e il Bar Quadronno danno vita a una collaborazione che celebra Milano come luogo di incontri, scambi e relazioni autentiche. Il progetto nasce attorno a uno dei simboli più iconici della città: il Bar Quadronno, fondato nel 1964 e oggi guidato da Aldo e Patrizia Colucci. Più che un semplice bar, è uno spazio trasversale dove si incontrano designer, studenti, professionisti e habitué storici, mantenendo viva un’atmosfera inclusiva e spontanea.



Con la sua eleganza spontanea e mai ostentata, il Quadronno richiama l’atmosfera di luoghi iconici come il Café de Flore e il Gran Caffè Gambrinus: spazi in cui creativi e pensatori si incontrano in modo naturale, dando vita a connessioni autentiche. Una 'nonchalant elegance' che risuona con l’estetica di Momonì, accomunata a questi luoghi da un senso di familiarità e grazia non ostentata.



Fondata da Michela Klinz, Momonì è una maison italo-francese che ha fatto della femminilità libera e sofisticata il proprio linguaggio distintivo. In questa collaborazione, il brand rafforza il proprio legame con Milano e con una visione della femminilità che si nutre di relazioni, scambi e momenti condivisi. Si celebra la donna milanese — quella 'doc', che ama il bello, come Patrizia del Quadronno, ma anche quella d’adozione, come Erin Kim, fondatrice di Kimchi Pop di origini coreane che ha scelto Milano come casa.



Simbolo concreto di questo dialogo è il Kimchi Sandwich, creato da Kimchi Pop: un incontro tra la tradizione italiana del panino e i sapori della cultura coreana. Accanto a questo, Momonì presenta una t-shirt in edizione limitata illustrata da Erin Kim, pensata come ricordo tangibile di questa collaborazione tra donne, culture e visioni.



"In un momento storico complesso, abbiamo sentito il bisogno di celebrare la leggerezza, la bellezza e soprattutto le relazioni umane. Questo progetto è un invito a riscoprire il valore dei luoghi autentici e delle amicizie che nascono intorno a un tavolo, in modo semplice e spontaneo", afferma il team creativo.



Durante tutta la settimana, il Bar Quadronno accoglierà il pubblico come spazio aperto di incontro e condivisione, offrendo un’esperienza che unisce gusto, estetica e comunità. Un progetto che è anche una narrazione viva di Milano: delle sue energie, delle sue relazioni e della sua capacità unica di far sentire il mondo a casa.



Il Kimchi Sandwich sarà disponibile per tutta la durata della Design Week. La t-shirt Momonì illustrata da Erin Kim sarà acquistabile presso il Bar Quadronno, nella boutique Momonì in Corso Como a Milano e sui canali online del brand.

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