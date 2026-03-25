Tecnimont (Maire), contratto da 50 milioni di dollari per studio revamping di raffineria

(Teleborsa) - MAIRE , gruppo quotato su Euronext Milan e attivo nella trasformazione delle risorse naturali, ha annunciato che la controllata Tecnimont (Business Unit Integrated E&C Solutions) si è aggiudicata un contratto del valore di 50 milioni di dollari per lo studio di riqualificazione della raffineria di Guaracara, situato a Point-a-Pierre, Trinidad e Tobago.



Lo scopo del lavoro comprende una valutazione tecnica e di funzionamento degli impianti e delle apparecchiature del complesso di Guaracara, oltre allo studio di riammodernamento della raffineria (Fase 1 e 2 del progetto), con una capacità di circa 150.000 barili al giorno. Sulla base di tale analisi, Tecnimont elaborerà le stime preliminari di CAPEX e OPEX a supporto delle attività di riqualificazione e riavvio della raffineria.



Le Fasi 1 e 2 sono attese concludersi entro l'inizio del 2027; successivamente l'attività potrà estendersi alle fasi di Front-End Engineering Design (FEED) e Ingegneria, Procurement e Costruzione (EPC), fino alle operazioni di Operations & Maintenance (O&M) per la riqualificazione dell'intero complesso.



"Questo progetto rafforza ulteriormente la nostra diversificazione geografica, ampliando la nostra presenza in America Centrale, e conferma la rilevanza strategica delle iniziative di upgrading degli impianti - ha commentato l'AD Alessandro Bernini - Grazie alla nostra esperienza ingegneristica e al nostro know-how tecnologico, supportiamo la trasformazione di asset esistenti in impianti più efficienti e avanzati dal punto di vista ambientale".

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