MPS, Maione: il governo nella lista del CdA non c'entra nulla

(Teleborsa) - "Il governo nella lista del CdA non c'entra nulla. Abbiamo scelto in base a critieri oggettivi e con advsior che hanno individuato i profili più idonei, rispettando tutta la normativa". Lo ha detto Nicola Maione, presidente di Banca Monte dei Paschi di Siena , rispondendo alle domande di piccoli soci in assemblea.



Con riferimento alla selezione dei membri della lista per il CdA per Mediobanca , il processo messo in atto ha permesso di "individuare figure esterne in ambito bancario la cui indipendenza è stata verificata da parte dello stesso CdA di Mediobanca e non è mai stata messa in discussione dalle autorità competenti". L'azionista Giuseppe Bivona, fondatore di Bluebell Partners, aveva sostenuto che sette persone facevano riferimento ad alcuni azionisti del gruppo.









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