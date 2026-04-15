MPS, Maione: il governo nella lista del CdA non c'entra nulla
(Teleborsa) - "Il governo nella lista del CdA non c'entra nulla. Abbiamo scelto in base a critieri oggettivi e con advsior che hanno individuato i profili più idonei, rispettando tutta la normativa". Lo ha detto Nicola Maione, presidente di Banca Monte dei Paschi di Siena, rispondendo alle domande di piccoli soci in assemblea.
Con riferimento alla selezione dei membri della lista per il CdA per Mediobanca, il processo messo in atto ha permesso di "individuare figure esterne in ambito bancario la cui indipendenza è stata verificata da parte dello stesso CdA di Mediobanca e non è mai stata messa in discussione dalle autorità competenti". L'azionista Giuseppe Bivona, fondatore di Bluebell Partners, aveva sostenuto che sette persone facevano riferimento ad alcuni azionisti del gruppo.
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