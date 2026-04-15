Stellantis, consegne a 1,4 milioni nel primo trimestre (+12%)

(Teleborsa) - Stellantis ha pubblicato oggi le proprie stime delle consegne consolidate per il primo trimestre 2026 attese a 1,4 milioni di unità, con un aumento del 12% rispetto all’anno precedente. L’incremento, spiega la società in una nota, è in larga misura attribuibile all’Europa allargata e al Nord America, sostenuto anche dalla crescita delle consegne su base annua in Medio Oriente & Africa e Sud America.



Il Nord America ha registrato una crescita delle consegne di circa 54 mila unità rispetto allo stesso periodo del 2025, pari a un

aumento del 17% su base annua. Questo miglioramento riflette un rafforzamento dello slancio commerciale nella regione. Le

consegne del Ram 1500 (light-duty) HEMI V8, dell’aggiornamento di Jeep Grand Wagoneer, e del nuovo Jeep Cherokee hanno contribuito per oltre il 100% della crescita rispetto all’anno precedente, compensata parzialmente dal calo delle consegne di Jeep® Compass, legato all’aumento della produzione di Jeep® Cherokee, anch’esso prodotto nello stabilimento di Toluca.



Nell’Europa allargata, le consegne del primo trimestre sono aumentate di circa 69 mila unità, pari a un incremento del 12% su

base annua. I volumi dei veicoli commerciali leggeri (LCV) sono rimasti stabili a 135 mila unità. La crescita dei volumi per i veicoli

passeggeri è attribuibile ai nuovi lanci. Le consegne di FIAT, Opel/Vauxhall e Citroën hanno beneficiato dalle performance dei modelli su piattaforma Smart Car (Citroën C3, C3 Aircross, Opel/Vauxhall Frontera, Fiat Grande Panda) che sono cresciuti di circa 48 mila unità, pari a un aumento dell’85% su base annua. I veicoli a marchio Leapmotor hanno visto una forte accelerazione commerciale, con consegne in crescita di 22 mila unità, attestandosi a 27 mila unità. Questo è attribuibile al successo, in particolare in Italia, del modello Leapmotor T03, nel segmento dei BEV accessibili in Europa.



In Medio Oriente & Africa, le consegne sono aumentate di 11 mila unità, pari ad un aumento dell’11% su base annua, principalmente

trainate dalla Turchia (approssimativamente + 12 mila unità). Questo significativo miglioramento riflette principalmente i benefici di una normalizzazione nella dinamica delle scorte e una crescente performance commerciale in Turchia, grazie all’introduzione delle nuove Smart Car di Citroën e Opel. Anche l’Algeria ha registrato un contributo positivo grazie al progressivo aumento della produzione locale. Le consegne nei Paesi del Consiglio di Cooperazione del Golfo sono diminuite di oltre il 50%, raggiungendo circa 3 mila unità.



In Sud America, le consegne sono aumentate di circa 8 mila unità, pari ad un aumento del 4% su base annua, da attribuirsi al Brasile,

dove le consegne hanno registrato una crescita di circa 17 mila unità (+11% su base annua), riflettendo un contesto di mercato

più favorevole. Tale andamento è stato parzialmente compensato da una flessione delle consegne in Argentina di circa otto mila unità (-19% su base annua), dovuta al calo del settore e alla pressione esercitata dai nuovi operatori cinesi. Stellantis ha mantenuto la propria leadership nelle consegne regionali, così come nei suoi due principali mercati, Brasile e Argentina.

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