Milano 14:14
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Nasdaq 14-apr
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Dow Jones 14-apr
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Unione Europea, Produzione industriale (YoY) in febbraio

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Unione Europea, Produzione industriale (YoY) in febbraio
Unione Europea, Produzione industriale in febbraio su base annuale (YoY) -0,6%, invariato rispetto al precedente (la previsione era -1%).
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