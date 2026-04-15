USA: NAHB, scende più delle attese la fiducia dei costruttori ad aprile

(Teleborsa) - Cala più delle attese la fiducia del settore immobiliare USA, sintetizzata dall'indice NAHB. Ad aprile, il dato si è attestato a 34 punti, sotto i 37 punti stimati dagli analisti e contro i 38 punti rilevati nel mese precedente.



Per quanto riguarda le singole componenti dell'indice, quello sulle vendite attuali è sceso di quattro punti a quota 37, quello relativo alle vendite dei prossimi sei mesi è calato di 7 punti a 42 punti, mentre quello rappresentativo del traffico dei possibili acquirenti di 3 punti a quota 22.



L'indicatore, elaborato dalla National Association of Home Builders (NAHB), rappresenta un quadro sintetico delle aspettative di vendita dei costruttori nel presente e nell'arco dei prossimi sei mesi: una lettura inferiore a 50 mostra una prevalenza di giudizi negativi, mentre un livello superiore indica maggiore ottimismo.



(Foto: Nik Shuliahin on Unsplash )

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