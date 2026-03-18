Appuntamenti macroeconomici del 18 marzo 2026
I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti
(Teleborsa) -
Mercoledì 18/03/2026
00:50 Giappone: Bilancia commerciale (atteso -483,2 Mld ¥; preced. -1.163,5 Mld ¥)
11:00 Unione Europea: Prezzi consumo, annuale (atteso 1,9%; preced. 1,7%)
11:00 Unione Europea: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,7%; preced. -0,6%)
12:00 USA: Richieste mutui, settimanale (preced. 3,2%)
13:30 USA: Prezzi produzione, annuale (atteso 2,9%; preced. 2,9%)
13:30 USA: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,5%)
15:00 USA: Ordini industria, mensile (atteso 0,1%; preced. -0,7%)
15:30 USA: Scorte petrolio, settimanale (atteso 400K barili; preced. 3,82 Mln barili)
(Foto: Silkstock - stock.adobe.com (ex Fotolia.it))
```