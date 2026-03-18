Fondo Mi.To Real Estate, settimo investimento: acquisiti due edifici a Milano per 50 milioni di euro

(Teleborsa) - Il Fondo Mi.To Real Estate, gestito da Green Arrow Capital insieme a Crea.Re Advisory dedicato al mercato real estate residenziale mid-size nelle città di Milano e Torino, ha completato un investimento nel cuore di Milano, con l'acquisizione di un trophy asset in Via Vivaio e di un immobile in via Paracelso. Il valore complessivo dell'operazione è superiore a 50 milioni di euro.



Sale così a sette il numero di investimenti realizzati dal fondo. L'operazione, una delle più rilevanti per lo standing degli asset e per la struttura finanziaria dell'investimento, è stata originata da Crea.Re Group , con il ruolo primario ricoperto dai fondatori del Gruppo, Andrea Tessitore e Simone Pansa, nell'individuazione dell'opportunità di investimento e nelle fasi di negoziazione con la parte venditrice.



Crea.Re Advisory ha agito in qualità di arranger dell'operazione mediante la strutturazione di un veicolo di cartolarizzazione, con il Fondo Mi.To quale Sponsor, lead investor e principale sottoscrittore delle note junior. Il veicolo vede inoltre il coinvolgimento nel ruolo di coinvestitori tre fondi gestiti da Finint Investments SGR e di un importante family office italiano, già investitore del Fondo Mi.To, nella sottoscrizione delle ulteriori tranche mezzanine e junior.



In dettaglio, l'immobile trophy asset è situato in Via Vivaio 24, una delle vie di maggior prestigio di Milano, situata nell'area residenziale del Quadrilatero del Silenzio delimitato tra Via Serbelloni, Via Mozart, Via Vivaio e Via Cappuccini e caratterizzato per l'eleganza architettonica e i giardini nascosti. Si tratta di un edificio cielo-terra di 6 piani e circa 3.800 mq, composto da 22 unità residenziali, per il quale è previsto un intervento di ristrutturazione volto a riportare allo splendore le parti comuni e valorizzazione mediante vendita frazionata delle unità. Il secondo asset, situato in Via Paracelso 6, zona Loreto / Città Studi, è anch'esso un immobile cielo-terra di 4 piani e circa 2.600 mq, composto da 14 unità residenziali, oltre a 2 uffici e 6 spazi ad uso commerciale. Il progetto prevede un intervento di ristrutturazione delle parti comuni e vendita frazionata delle unità immobiliari.





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