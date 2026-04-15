Francia, inflazione marzo rivista al rialzo a +1% su anno

(Teleborsa) - Rivista al rialzo l'inflazione in Francia nel mese di marzo. Secondo l'Istituto Statistico Nazionale Francese (INSEE), l'inflazione è risultata in aumento dell'1% su base mensile, rispetto al +0,9% della lettura preliminare e contro il +0,6% di febbraio.



Su base annuale, i prezzi al consumo sono stati confermati a +1,7%, come nella prima lettura, dopo il +0,9% registrato nel mese precedente.



Il dato armonizzato, una misura utilizzata dalla BCE, ha registrato una variazione pari a +2% su base annua, in accelerazione rispetto al +1,9% della stima preliminare, dopo il +1,1% di febbraio, mentre su base mensile l'inflazione armonizzata evidenzia una variazione pari a +1,1%, in linea con la prima lettura (era +0,7% nel mese precedente).



(Foto: © Markus Glombitza / 123RF)

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