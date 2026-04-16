Analisi Tecnica: EUR/GBP del 15/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 15 aprile

Seduta trascurata per il cross Euro contro la valuta britannica, che archivia la giornata con un timido +0,1%.

Per il medio periodo, le implicazioni tecniche assunte dell'Euro nei confronti della Sterlina Inglese restano ancora lette in chiave positiva. Gli indicatori di breve periodo evidenziano una frenata della fase di spinta in contrasto con l'andamento dei prezzi per cui, a questo punto, non dovrebbero stupire dei decisi rallentamenti della fase rivalutativa in avvicinamento a 0,8711. Il supporto più immediato è stimato a 0,8691. Le attese sono per una fase di assestamento tesa a smaltire gli eccessi di medio periodo e garantire un adeguato ricambio delle correnti operative con target a 0,8682, da raggiungere in tempi ragionevolmente brevi.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)