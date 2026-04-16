Analisi Tecnica: USD/YEN del 15/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 15 aprile

Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del cross americano contro Yen, che in chiusura evidenzia un +0,07%.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 158,642. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 159,418. Il peggioramento del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 158,348.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)