Banco BPM, in Assemblea vince la lista del Cda

(Teleborsa) - La lista del Cda di Banco Bpm si aggiudica la corsa per il nuovo Consiglio. Secondo quanto si apprende, in assemblea degli azionisti la lista presentata dall'attuale consiglio ha ottenuto il 58,87% dei voti. La lista del principale azionista Crédit Agricole si è aggiudicata il 30,9% delle preferenze, mentre ad Assogestioni è andato l’8%.



Alla lista del cda uscente vanno 10 posti in consiglio, 4 quelli della banca francese e 1 alla lista dei gestori. Si passa ora al voto dei singoli componenti del Cda, con la lista vincitrice che punta alla conferma dell'attuale ad Giuseppe Castagna. La Legge Capitali prevede infatti il voto singolo dei soci su tutti i componenti della lista del board uscente che è risultata prima, con i primi 10 candidati consiglieri più votati che entreranno in consiglio.



L’assemblea dei soci di Banco Bpm ha anche approvato quasi all’unanimità il bilancio del 2025 e il dividendo di 0,54 euro.









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