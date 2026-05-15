Piazza Affari: scambi negativi per Banco BPM
(Teleborsa) - Ribasso per la banca nata dalla fusione del Banco Popolare con la Popolare di Milano, che presenta una flessione del 2,18%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Banco BPM più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE MIB. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 13,16 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 12,96. L'equilibrata forza rialzista di Banco BPM è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 13,36.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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