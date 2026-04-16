Milano 9:32
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Nasdaq 15-apr
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Dow Jones 15-apr
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Londra 9:32
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Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Madrid (+0,12%)

Ibex 35 inizia gli scambi a 18.207,2 Euro

In breve, Finanza
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Madrid (+0,12%)
Indice azionario della Borsa di Madrid tratta con un moderato +0,12%, a quota 18.207,2 in apertura.
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