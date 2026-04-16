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Borsa: Discesa moderata per Milano, in ribasso dello 0,27%
Il FTSE MIB termina a 48.026,94 punti
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Finanza
16 aprile 2026 - 17.39
Milano porta a casa un calo dello 0,27%, con chiusura a 48.026,94 punti.
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