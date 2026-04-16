Milano 17:35
48.027 -0,27%
Nasdaq 18:15
26.393 +0,72%
Dow Jones 18:15
48.562 +0,20%
Londra 17:35
10.590 +0,29%
Francoforte 17:35
24.154 +0,36%

Borsa: Discesa moderata per Milano, in ribasso dello 0,27%

Il FTSE MIB termina a 48.026,94 punti

In breve, Finanza
Borsa: Discesa moderata per Milano, in ribasso dello 0,27%
Milano porta a casa un calo dello 0,27%, con chiusura a 48.026,94 punti.
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