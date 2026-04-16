Milano 17:35
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Nasdaq 18:16
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Dow Jones 18:16
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Borsa: Stabile Parigi, che riporta un cauto -0,14%

Il CAC40 chiude a 8.262,7 punti

In breve, Finanza
Borsa: Stabile Parigi, che riporta un cauto -0,14%
Giornata fiacca per Parigi, che porta a casa un modesto -0,14%, terminando le negoziazioni a 8.262,7 punti.
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