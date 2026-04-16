Milano
17:35
48.027
-0,27%
Nasdaq
18:16
26.394
+0,72%
Dow Jones
18:16
48.566
+0,21%
Londra
17:35
10.590
+0,29%
Francoforte
17:35
24.154
+0,36%
Giovedì 16 Aprile 2026, ore 18.32
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Stabile Parigi, che riporta un cauto -0,14%
Borsa: Stabile Parigi, che riporta un cauto -0,14%
Il CAC40 chiude a 8.262,7 punti
In breve
,
Finanza
16 aprile 2026 - 17.43
Giornata fiacca per Parigi, che porta a casa un modesto -0,14%, terminando le negoziazioni a 8.262,7 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Andamento laterale per Parigi (-0,2%)
Borsa: Andamento laterale per Parigi (+0,07%)
Borsa: Frazionale rialzo per Parigi che porta a casa un mediocre +0,49%
Borsa: Frazionale rialzo per Parigi che porta a casa un mediocre +0,57%
Argomenti trattati
Parigi
(164)
Titoli e Indici
France Cac 40
-0,14%
Altre notizie
Borsa: A picco Parigi, in forte calo del 2,03%
Borsa: Stabile Milano, che riporta un cauto -0,17%
Borsa: Stabile Francoforte, che riporta un cauto -0,01%
Borsa: Stabile Milano, che riporta un cauto -0,04%
Borsa: Stabile Londra, che riporta un cauto -0,17%
Borsa: Stabile Hong Kong, che riporta un cauto +0,09%
Guide
Da che cosa dipende il prezzo della benzina
Quando il prezzo della benzina sale, si pensa immediatamente al petrolio che aumenta. Vero, ma è solo una parte del tutto. Il prezzo alla pompa, infatti, nasce molto più a valle del barile e...
leggi tutto