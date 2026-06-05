Eurozona, PIL primo trimestre rivisto al ribasso a -0,2% t/t e +0,3% a/a

(Teleborsa) - Rivisto al ribasso il PIL dell'Eurozona nel 1° trimestre del 2026. Secondo l'Ufficio statistico europeo EUROSTAT, il PIL è risultato in calo dello 0,2% t/t, inferiore rispetto al +0,1% della seconda lettura e del consensus. Nel trimestre precedente invece si era registrato un +0,2%.



Su anno si registra un incremento dello 0,3%, a fronte del +0,8% della stima preliminare e delle attese degli analisti. Il dato si confronta con il +1,2% del trimestre precedente.



Nell'intera Unione Europea (UE) l'economia ha registrato -0,1% su base congiunturale ma un +0,7% allo stesso trimestre dell'anno precedente.



Eurostat, parallelamente, ha pubblicato anche un aggiornamento sull'occupazione nel 1° trimestre, che ha fatto segnare un aumento dello 0,1% su trimestre e dello 0,5% su anno, entrambi in linea alle attese.

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