OPAS Banca Sistema, la Consob sospende i termini istruttori
(Teleborsa) - In relazione al documento di offerta depositato in data 26 marzo 2026 presso Consob relativo all’offerta pubblica di acquisto e scambio (OPAS) obbligatoria totalitaria promossa da Banca CF+ sulle azioni ordinarie di Banca Sistema l’offerente rende noto che, in data 8 aprile 2026, la Consob ha comunicato la sospensione dei termini istruttori – per un periodo non superiore a 15 giorni di calendario dalla medesima data di comunicazione – al fine di acquisire alcune informazioni supplementari.
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