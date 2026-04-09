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OPAS Banca Sistema, la Consob sospende i termini istruttori

Finanza
OPAS Banca Sistema, la Consob sospende i termini istruttori
(Teleborsa) - In relazione al documento di offerta depositato in data 26 marzo 2026 presso Consob relativo all’offerta pubblica di acquisto e scambio (OPAS) obbligatoria totalitaria promossa da Banca CF+ sulle azioni ordinarie di Banca Sistema l’offerente rende noto che, in data 8 aprile 2026, la Consob ha comunicato la sospensione dei termini istruttori – per un periodo non superiore a 15 giorni di calendario dalla medesima data di comunicazione – al fine di acquisire alcune informazioni supplementari.


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