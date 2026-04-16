Dotstay diversifica il business con la prima compravendita di un immobile a Milano

(Teleborsa) - Dotstay , società quotata su EGM PRO e attiva nel settore immobiliare come operatore di relocation e property management per locazioni di medio-lungo termine, ha terminato il primo trimestre del 2026 con 76 immobili totali (uguale al 31 dicembre 2025 e +7 rispetto al 31 marzo 2025). Gli immobili in gestione immobiliare sono 7 (vs 6 tre mesi prima e 6 un anno prima), mentre gli immobili in locazione diretta sono 69 (vs 70 tre mesi prima e 63 un anno prima).



La società ha comunicato inoltre che DS Real Estate, società controllata da Dotstay e attiva nella mediazione degli immobili presenti nel portfolio della stessa, il 19 marzo ha concluso con successo la prima compravendita di un immobile a Milano. L'operazione inaugura per la società una nuova linea di ricavi, oltre che un passo concreto nel percorso di diversificazione del business. Secondo la società, il contesto di mercato, in particolare su Milano, continua a mostrare una forte attrattività per le compravendite immobiliari anche per parte di una clientela internazionale alto spendente, sostenuta da fattori fiscali favorevoli e da dinamiche economiche positive. In questo scenario, Dotstay intende rafforzare il proprio posizionamento, intercettando una domanda sempre più qualificata, in continuità con le attività di relocation e gestione già sviluppate.



"Siamo soddisfatti di aver concluso la nostra prima operazione di compravendita, che rappresenta un'evoluzione naturale del nostro percorso - ha commentato Alessandro Adamo, fondatore e AD - L'ingresso nel settore delle compravendite ci permette di ampliare sensibilmente le fonti di ricavi. Questo passo strategico arriva in concomitanza con la presentazione di un quadro solido del nostro portafoglio immobiliare, che identifica una situazione di stabilità rispetto all'esercizio 2025, con buone basi per la futura crescita".



"Nella prima parte dell'esercizio 2026, abbiamo conservato il nostro approccio prudente nelle acquisizioni di nuovi immobili, unito a un costante monitoraggio dei prezzi di mercato, con l'obiettivo di consolidare le nostre risorse e identificare nuove opportunità di business - ha aggiunto - Grazie alla nostra apertura al ramo delle compravendite, siamo pronti a presidiare in modo più completo il mercato immobiliare, in una fase in cui le grandi città, in particolare Milano, continuano ad attrarre investitori e nuovi residenti internazionali".

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