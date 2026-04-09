Zucchi, operazione di sale and lease back con Castello SGR su immobile di Cuggiono

(Teleborsa) - Vincenzo Zucchi , società quotata su Euronext Milan che opera nel settore tessile, ha perfezionato l'operazione di cessione dell'immobile sito in via Somma n. 6, Cuggiono (MI), nell'ambito di un'operazione di sale and lease back, con la sottoscrizione dell'atto notarile definitivo di compravendita e del relativo contratto di locazione.



La controparte è Castello SGR, in qualità di società di gestione del fondo di investimento alternativo italiano immobiliare di tipo chiuso riservato denominato "AN I". Il corrispettivo complessivo è di 9,45 milioni di euro, oltre IVA in regime di reverse charge. I proventi della cessione sono stati principalmente destinati al rimborso del debito verso illimity in scadenza al 31 marzo 2026 e al rafforzamento della posizione finanziaria.



Contestualmente alla cessione, la società ha stipulato con Castello SGR un contratto di locazione avente ad oggetto l'immobile ceduto, con le seguenti caratteristiche: durata di 24 anni, con possibilità di rinnovo tacito per ulteriori 6 anni, salvo disdetta con preavviso di 24

mesi; canone annuo di 1.056.000 euro, oltre IVA, da corrispondersi in rate trimestrali anticipate, soggetto ad aggiornamento annuale sulla base del 100% della variazione dell'indice ISTAT FOI, in linea con i valori di mercato.

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