Nextalia, completate quattro dismissioni immobiliari per un valore di 100 milioni di euro

(Teleborsa) - Nextalia Investment Management, piattaforma indipendente di riferimento nei private market in Italia, annuncia, per conto del fondo Nextalia Credit Opportunities, il completamento di quattro operazioni di dismissione relative ad asset immobiliari, per un valore complessivo di circa 100 milioni di euro, in linea con la strategia di valorizzazione e progressiva monetizzazione degli investimenti.



In particolare, Nextalia ha finalizzato l’uscita dall’investimento relativo all’immobile “Palazzo Scanderbeg”, trophy asset situato nel centro storico di Roma. Il credito ipotecario era stato acquistato nel contesto dell’operazione su Gruppo Toti e l’exit rappresenta l’esito di un processo di valorizzazione dell’asset attraverso una gestione strategica e proattiva, in linea con la strategia del Fondo.



È stata inoltre completata la dismissione dell’immobile ad uso uffici “Teatro delle Arti”, sito in Via Sicilia n. 57 a Roma, sottostante all’investimento del Fondo nelle note del veicolo di cartolarizzazione Kronos SPV, a un primario investitore istituzionale.



La terza operazione riguarda la vendita di un asset logistico situato nei pressi di Firenze, parte del portafoglio immobiliare a garanzia dei crediti acquisiti nel 2025 nei confronti di Gruppo Basso. Tale operazione segue la dismissione, avvenuta pochi mesi prima, di un ulteriore asset core incluso nel medesimo portafoglio, un retail park situato a Ravenna caratterizzato dalla presenza di primari tenant con contratti di locazione recentemente rinnovati.



Le operazioni si inseriscono nella strategia della divisione Real Assets del fondo Nextalia Credit Opportunities, orientata alla creazione di valore attraverso una gestione attiva degli attivi immobiliari sottostanti e alla successiva monetizzazione degli investimenti mediante il loro riposizionamento nei rispettivi mercati di riferimento.



Leonardo Adessi, Chief Investment Officer Credit di Nextalia, ha dichiarato: “Le performance del fondo Nextalia Credit Opportunities confermano la validità della strategia adottata, focalizzata su un segmento di mercato particolarmente complesso, nel quale un approccio altamente specializzato consente di intervenire efficacemente ed estrarre valore per gli investitori. In tale contesto, la componente real estate sta assumendo un ruolo sempre più rilevante all’interno del portafoglio, anche grazie al progressivo rafforzamento delle competenze distintive della divisione Real Assets del Fondo.”

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