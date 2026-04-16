doValue completa l'acquisto di coeo Group per 354,3 milioni di euro

(Teleborsa) - doValue , società quotata su Euronext Milan e attiva nel campo degli NPL e dell'asset management alternativo, ha completato con successo l'acquisizione del 100% di coeo Group, a seguito dell'ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni regolamentari e del soddisfacimento delle condizioni concordate per il closing.



Il corrispettivo complessivo al closing, sulla base di un Enterprise Value pari a 350 milioni di euro, ammonta a 354,3 milioni di euro, con i closing accounts al 31 marzo 2026. L'operazione include inoltre un potenziale earn-out fino a 40 milioni di euro, pagabile a partire dal 2028 e subordinato al raggiungimento di determinati obiettivi di performance. L'acquisizione e il rifinanziamento delle passività esistenti di coeo saranno finanziati tramite la liquidità disponibile, incluso il rilascio dal conto escrow dei proventi relativi alle Senior Secured Notes da 350 milioni di euro con scadenza novembre 2031, emesse da doValue a fine 2025.



"Il completamento di questa operazione segna un passo decisivo nel percorso di diversificazione di doValue - ha commentato la CEO Manuela Franchi - Con coeo acquisiamo immediatamente scala in segmenti ad alta crescita e resilienti quali l'e-commerce e il Buy Now Pay Later (BNPL), generando un'opportunità strategica a doppio binario: espandere la nostra piattaforma di servicing in Germania e sostenere la crescita di coeo nel Sud Europa. Questa combinazione fortemente complementare rafforza il nostro profilo di crescita e il potenziale di creazione di valore a lungo termine".



A seguito del closing dell'operazione, il senior management sta attivamente portando avanti il piano di integrazione, con le prime attività già in corso. La società prevede di cedere il portafoglio crediti di coeo a investitori terzi entro la fine del secondo trimestre 2026, attraverso un accordo di forward flow che prevede acquisti ricorrenti futuri di crediti. Al 31 marzo 2026, tale portafoglio aveva un valore contabile netto di oltre 100 milioni di euro. Il completamento della cessione del portafoglio è subordinato alle condizioni di mercato e alla sottoscrizione della documentazione definitiva.



doValue conferma la guidance per il 2026, puntando a ricavi di circa 800 milioni di euro, un EBITDA di circa 300 milioni di euro esclusi gli elementi non ricorrenti (su base pro forma) e con una leva finanziaria netta pari a 2,2x entro la fine dell'anno. Si prevede che coeo sarà consolidata integralmente nel bilancio del Gruppo nel corso del secondo trimestre 2026.

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