Ferrari acquista azioni proprie per oltre 14,8 milioni di euro

(Teleborsa) - Ferrari ha comunicato di avere acquistato su Euronext Milan (EXM) e sul New York Stock Exchange (NYSE), dal 30 marzo al 2 aprile 2026, un totale di 51.193 azioni ordinarie al prezzo medio unitario di 289,7104 euro, per un controvalore pari a 14.831.144,42 euro.



Tali acquisti sono avvenuti nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie di 250 milioni di euro, quale Prima Tranche del programma pluriennale di acquisto di azioni proprie di circa 3,5 miliardi di euro da eseguirsi entro il 2030.



Dall'inizio di questa Prima Tranche fino al 6 aprile 2026 il corrispettivo totale investito è stato:



• 187.515.724,80 euro per n. 636.993 azioni ordinarie acquistate sul EXM

• 51.496.949,38 USD per n. 151.800 azioni ordinarie acquistate sul NYSE



Al 6 aprile 2026 Ferrari deteneva 17.433.399 azioni proprie ordinarie pari al 9,38% del capitale sociale.



Dal 5 gennaio 2026, data di inizio del programma pluriennale di acquisto di azioni proprie e fino al 6 aprile 2026, la Società ha riacquistato un totale di 788.793 azioni proprie sul EXM e NYSE, per un corrispettivo di 232.058.803,48 euro.



A Milano, intanto, si muove al ribasso il Cavallino rampante di Maranello con i prezzi allineati a 286,4 euro, per una discesa del 3,10%.





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