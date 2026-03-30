Ferrari acquista su EXM e NYSE azioni proprie per oltre 30 milioni di euro

(Teleborsa) - Ferrari ha comunicato di avere acquistato su Euronext Milan (EXM) e sul New York Stock Exchange (NYSE), dal 23 al 27 marzo 2026, un totale di 107.859 azioni ordinarie al prezzo medio unitario di 279,0920 euro, per un controvalore pari a 30.102.584,36 euro.



Tali acquisti sono avvenuti nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie di 250 milioni di euro, quale Prima Tranche del programma pluriennale di acquisto di azioni proprie di circa 3,5 miliardi di euro da eseguirsi entro il 2030.



Dall'inizio di questa Prima Tranche fino al 27 marzo 2026 il corrispettivo totale investito è stato:



•177.022.572,30 euro per n. 600.493 azioni ordinarie acquistate sul EXM

• 46.497.413,69 USD per n. 137.107 azioni ordinarie acquistate sul NYSE



Al 27 marzo 2026 Ferrari deteneva 17.382.206 azioni proprie ordinarie pari al 9,36% del capitale sociale.



Dal 5 gennaio 2026, data di inizio del programma pluriennale di acquisto di azioni proprie e fino al 27 marzo 2026, la Società ha riacquistato un totale di 737.600 azioni proprie sul EXM e NYSE, per un corrispettivo di 217.227.659,06 euro.



In Borsa, intanto, il Cavallino rampante di Maranello spicca il volo e raggiunge 290 euro, con un aumento del 4,20%.

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