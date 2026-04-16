EasyJet crolla a Londra: stima perdite nel 1H26 a causa del conflitto in Medio Oriente

Prezzi del carburante più alti e curva delle prenotazioni si accorcia

(Teleborsa) - Le azioni di easyJet stanno registrando forti vendite nella mattinata di giovedì dopo che la compagnia aerea low-cost britannica ha avvertito di una possibile perdita nella prima metà dell'anno fiscale a causa delle ripercussioni della guerra in Iran.



In un aggiornamento commerciale che precede la pubblicazione di risultati semestrali completi il prossimo 21 maggio, la compagnia aerea britannica ha dichiarato di prevedere una perdita ante imposte compresa tra 540 e 560 milioni di sterline nei primi sei mesi dell'anno. Il conflitto in Medio Oriente ha comportato un aumento di 25 milioni di sterline nei costi del carburante a marzo.



easyJet ha evidenziato che il conflitto in Medio Oriente ha introdotto "incertezza a breve termine sui costi del carburante e sulla domanda dei clienti". Come previsto, "la curva delle prenotazioni si è accorciata nelle ultime settimane", determinando una "minore visibilità a lungo termine rispetto alla norma".



La compagnia ha rilevato che le prenotazioni per il terzo e il quarto trimestre sono in calo rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.



Tuttavia, easyJet ha dichiarato di aver coperto il 70% del suo fabbisogno di carburante estivo, con un prezzo bloccato in anticipo a 706 dollari per tonnellata di carburante per aerei (prezzo spot attuale al 15/04/2026: 1.500 dollari). La parte restante rimane vulnerabile alla volatilità dei prezzi del carburante, con ogni variazione di 100 dollari che si traduce in costi pari a 40 milioni di sterline nella seconda metà del 2026.



"La solidità finanziaria di EasyJet, derivante dal nostro bilancio investment grade e da una liquidità di 4,7 miliardi di sterline, ci pone in una posizione favorevole per affrontare le attuali sfide geopolitiche, rimanendo concentrati sui nostri obiettivi a medio termine", ha dichiarato l'amministratore delegato Kenton Jarvis.

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