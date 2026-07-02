Londra: rosso per easyJet
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la compagnia aerea low cost inglese, che presenta una flessione dell'1,89% sui valori precedenti.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di easyJet più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di easyJet. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 5,588 sterline. Primo supporto visto a 5,416. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 5,34.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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