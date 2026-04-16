Eurocommercial Properties acquista centro commerciale in Svezia per 110 milioni di euro

(Teleborsa) - Eurocommercial Properties , società di investimenti immobiliari quotata su Euronext Milan con un dual listing, ha completato l'acquisizione del centro commerciale Avion di Umea (Svezia), di 45.000 mq, da Ingka Centres, rafforzando ulteriormente la sua posizione di proprietario e gestore di centri commerciali leader nei Paesi nordici.



Avion è una moderna destinazione commerciale regionale che comprende circa 80 negozi e ristoranti, con marchi di punta come Willys, H&M, Clas Ohlson e Stadium. Una caratteristica distintiva dell'immobile è il collegamento interno diretto con il negozio IKEA adiacente, che crea un ambiente commerciale completamente integrato.



A partire dalla data di completamento (16 aprile 2026), Avion contribuirà ai risultati del 2026 e degli anni successivi. L'acquisizione, per circa 110 milioni di euro, è redditizia e pienamente in linea con la strategia di Eurocommercial di reinvestire in modo disciplinato il capitale in immobili commerciali di alta qualità e di forte presenza, con ulteriore potenziale di creazione di valore. A seguito di questa acquisizione, il portafoglio svedese di Eurocommercial si amplia a otto centri commerciali.



"Il completamento dell'acquisizione di Avion rappresenta un passo importante per rafforzare ulteriormente il nostro portafoglio con un centro commerciale di alta qualità e di grande rilievo, con un chiaro potenziale di crescita - ha detto il CEO Evert Jan van Garderen - Avion beneficia di solidi fondamentali, di un bacino d'utenza in espansione e di un collegamento unico con IKEA, che attira visitatori e clienti. Non vediamo l'ora di applicare il nostro approccio pratico alla gestione degli asset per sbloccare ulteriormente il suo potenziale".

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