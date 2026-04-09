Milano 10:45
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Dow Jones 8-apr
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Bilancia commerciale Germania in febbraio

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Bilancia commerciale Germania in febbraio
Germania, Bilancia commerciale in febbraio pari a 19,8 Mld Euro, in calo rispetto al precedente 20,3 Mld Euro (la previsione era 18,1 Mld Euro).
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