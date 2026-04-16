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Eurozona: scambi al rialzo per l'EURO STOXX Construction & Materials

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: scambi al rialzo per l'EURO STOXX Construction & Materials
Performance positiva per il comparto costruzioni europeo, che continua la giornata in aumento dell'1,07% rispetto alla chiusura della seduta precedente.
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