Londra: al centro degli acquisti Intertek Group

(Teleborsa) - Rialzo per il gruppo impegnato nei servizi di certificazione, ispezione e garanzia , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti dell'11,16%.



Il confronto del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Intertek Group rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Lo scenario di medio periodo di Intertek Group ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 43,26 sterline. Supporto a 42,01. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 44,51.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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