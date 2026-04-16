Madrid: risultato positivo per Solaria

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance dell' azienda leader nella produzione di energia solare fotovoltaica , con una variazione percentuale dell'1,91%.



Se si analizza l'andamento del titolo con l' Ibex 35 su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.





Il quadro tecnico di breve periodo di Solaria mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 24,65 Euro. Rischio di discesa fino a 24,28 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 25,02.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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