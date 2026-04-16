Panetta (Bankitalia): i rischi per la crescita globale rimangono orientati al ribasso

L'intervento a Washington

(Teleborsa) - "I conflitti in corso e le persistenti tensioni geopolitiche stanno aumentando l'incertezza globale, facendo lievitare i prezzi dell'energia e dei prodotti alimentari e interrompendo gli scambi commerciali e le catene di approvvigionamento". Lo ha detto il Governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, in occasione del 113° incontro del Development Committee della Banca Mondiale e del Fondo Monetario Internazionale a Washington.



"I rischi per la crescita globale rimangono orientati al ribasso a causa delle difficili condizioni finanziarie e dell'inflazione elevata in diverse regioni - ha aggiunto - I paesi in via di sviluppo sono particolarmente esposti, con un debito elevato e uno spazio fiscale limitato, mentre i più poveri sono i meno in grado di assorbire nuovi shock. Anni di progressi nello sviluppo e nella riduzione della povertà rischiano di essere vanificati".



Panetta ha sostenuto che il World Bank Group deve concentrarsi su soluzioni ad alto impatto e orientate ai risultati: "Deve ancora una volta rispondere a queste sfide" e "ciò richiede un equilibrio tra il sostegno immediato di fronte alle crisi acute e gli obiettivi di sviluppo a medio e lungo termine". Inoltre, "un contesto favorevole alle imprese è fondamentale per la Strategia per l'occupazione del Gruppo Banca Mondiale. Una solida gestione macroeconomica, la sicurezza dei diritti fondiari e di garanzia, sistemi di pagamento efficaci e una forte regolamentazione finanziaria sono tutti elementi cruciali per mobilitare risorse e sbloccare investimenti in capitale fisico e umano".



Il banchiere centrale ha anche affermato che la mobilitazione del settore privato attraverso IFC e MIGA è fondamentale: "L'International Finance Corporation (IFC) e la Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) svolgono un ruolo vitale nel rafforzare il contesto imprenditoriale, creare opportunità di investimento e ridurre i rischi per gli investitori privati" e "la strategia IFC 2030 dovrebbe intensificare il coinvolgimento a monte e dare priorità ai progetti con un forte impatto sulla creazione di mercato e una chiara addizionalità", con la Guarantee Platform che è "un'innovazione preziosa che facilita le iniziative congiunte IFC-MIGA, comprese le garanzie sul finanziamento del commercio e le strutture di finanza mista".



Infine, ha parlato del sostegno strategico dell'Italia allo sviluppo, alle infrastrutture e alle catene di approvvigionamento guidate dalla Banca Mondiale in Africa: "L'Italia continuerà a fornire cofinanziamenti per ampliare i progetti della Banca Mondiale in Africa nell'ambito del Piano Mattei", anche perché l'Africa è "fondamentale per costruire catene del valore globali resilienti nei settori dei minerali critici e delle energie pulite, promuovendo al contempo la crescita locale e la creazione di posti di lavoro".

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