Parigi: balza in avanti Saint Gobain

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del produttore di materiali edili , con una variazione percentuale del 2,31%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Saint Gobain più pronunciata rispetto all'andamento del CAC40 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Il quadro tecnico di breve periodo della società attiva nell'edilizia mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 78,54 Euro. Rischio di discesa fino a 77,12 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 79,96.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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