Parigi: balza in avanti Saint Gobain
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il produttore di materiali edili, in guadagno del 2,10% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Saint Gobain evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del CAC40. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la società attiva nell'edilizia rispetto all'indice.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 70,96 Euro. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 73,12. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 75,28.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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