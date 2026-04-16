Milano 11:58
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Dow Jones 15-apr
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Londra 11:58
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Francoforte 11:58
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Parigi: calo per Kering

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: calo per Kering
Composto ribasso per la multinazionale del lusso, in flessione dell'1,91% sui valori precedenti.
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