Milano 9:35
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Piazza Affari: al centro degli acquisti Banco BPM

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: al centro degli acquisti Banco BPM
Brilla la banca nata dalla fusione del Banco Popolare con la Popolare di Milano, che passa di mano con un aumento del 4,85%.
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