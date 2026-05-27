Piazza Affari: al centro degli acquisti Avio

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per l' azienda aerospaziale italiana , che mostra una salita bruciante del 6,69% sui valori precedenti.



Il confronto del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Avio rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Lo status tecnico di Avio è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 43,41 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 40,52. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 46,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```