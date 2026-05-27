Piazza Affari: al centro degli acquisti Avio
(Teleborsa) - Prepotente rialzo per l'azienda aerospaziale italiana, che mostra una salita bruciante del 6,69% sui valori precedenti.
Il confronto del titolo con il FTSE MIB, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Avio rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Lo status tecnico di Avio è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 43,41 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 40,52. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 46,3.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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