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Piazza Affari: al centro degli acquisti il comparto oil italiano

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Piazza Affari: al centro degli acquisti il comparto oil italiano
In forte aumento l'indice petrolifero a Milano, che con il suo +1,65% avanza a quota 27.946,66 punti.
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