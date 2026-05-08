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Piazza Affari: al centro degli acquisti il comparto oil italiano
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Indici settoriali
08 maggio 2026 - 10.00
In forte aumento l'
indice petrolifero a Milano
, che con il suo +1,65% avanza a quota 27.946,66 punti.
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