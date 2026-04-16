Piazza Affari: brillante l'andamento di WIIT
(Teleborsa) - Balza in avanti il fornitore di servizi di cloud computing e di outsourcing informatico, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,66%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, si nota che WIIT mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,14%, rispetto a +1,85% dell'indice delle società a media capitalizzazione).
Allo stato attuale lo scenario di breve di WIIT rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 29,4 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 28,2. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 30,6.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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