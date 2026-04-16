Piazza Affari: brillante l'andamento di WIIT

(Teleborsa) - Balza in avanti il fornitore di servizi di cloud computing e di outsourcing informatico , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,66%.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap , su base settimanale, si nota che WIIT mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,14%, rispetto a +1,85% dell' indice delle società a media capitalizzazione ).





Allo stato attuale lo scenario di breve di WIIT rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 29,4 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 28,2. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 30,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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