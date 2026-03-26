Piazza Affari: scambi in positivo per MFE A

(Teleborsa) - Scambia in profit la società media e di comunicazione italiana , che lievita del 2,94%.



Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di MediaForEurope rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Il quadro di medio periodo di MFE A ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 2,699 Euro. Primo supporto individuato a 2,599. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 2,799.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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