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Piazza Affari: scambi negativi per il comparto oil italiano

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Piazza Affari: scambi negativi per il comparto oil italiano
Si muove in retromarcia l'indice petrolifero a Milano, che scivola a 28.008,55 punti.
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